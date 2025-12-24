Военный высказался о модернизации российского оружия в зоне спецоперации

За четыре года проведения специальной военной операции (СВО) российское оружие существенно модернизировалось, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об изменениях специалист высказался в разговоре с «Лентой.ру».

© Lenta.ru

«За четыре года, конечно, оружие совершенствовалось. Это несомненно. И на дальность в том числе. Судя по данным тех же "Искандеров". Я уж не говорю о дронах. Потому что здесь совершенствуется и боевая нагрузка, и скорость, и маневренность, и все-все. Несомненно, эти изменения враг ощущает», — рассказал Дандыкин.

При этом военный эксперт добавил, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» доказала свою эффективность в исходном варианте.

«Вполне вероятно, что скоро появится наземная составляющая "Циркона". Это пока морская ракета. Там у врага нет никаких шансов вообще, чтобы ее сбить», — заключил специалист.

Ранее российская армия ответила на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам массированным ударом высокоточным оружием большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотниками дальнего действия. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, целью российских войск стали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объекты энергетики, обеспечивающие их работу.