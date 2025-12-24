Сбит еще один БПЛА, летевший на Москву

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на столицу. Об этом в среду, 24 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Уничтожен еще один БПЛА, атаковавший Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — уточнил глава города в мессенджере MAX.

В пресс-службе Минобороны во вторник, 23 декабря, сообщили, что за ночь над регионами РФ ликвидировали 29 украинских БПЛА.

В этот же день губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что украинские дроны пытались атаковать промышленные объекты в Буденновске, начался пожар. По данным главы региона, в результате атаки пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы.