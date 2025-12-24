Взятие населенного пункта Прилипка в Харьковской области поможет создать плацдарм для буферной зоны у Белгородской области. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

© Lenta.ru

«Освобождение населенного пункта Прилипка позволило подготовить плацдармы для дальнейшего продвижения и формирования буферной зоны для безопасности граждан Российской Федерации в Белгородской области», — сказал Марочко.

О переходе Прилипки под контроль Вооруженных сил России Минобороны сообщило 23 декабря. Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения группировки войск «Север».