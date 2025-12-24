"Герани" уничтожают украинские подстанции, даже не попадая в них

Отсутствие защиты энергетических объектов на Украине позволяет российским дронам выводить их из строя даже без прямых попаданий.

© Российская Газета

"У областных распределяющих компаний нет ничего. Ни габионов, ни мешков с песком, вообще ничего. В Одессе дрон упал в 30 метрах от подстанции, но его осколки повредили трансформатор и тот сгорел. И так происходит везде", - рассказал директор украинского Центра энергетических исследований Александр Харченко.

Он отметил, что незащищенных распределительных узлов областного уровня на Украине примерно 3500. Выход из строя каждой означает прекращение подачи энергии в нескольких районах города и сельских населенных пунктах.

Напомним, после массированного удара ВС РФ в ночь на 23 декабря ряд украинских регионов оказался обесточен практически полностью, в других поверх плановых произошли аварийные отключения энергоснабжения.

Из-за ударов по подстанциям 750 кВ обе украинские АЭС снизили выработку и частично отключились от общей энергосистемы. В Тернополе и Хмельницком отсутствует водоснабжение.