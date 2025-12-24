Пик эскалации украинского конфликта произойдет в праздничные дни. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в интервью изданию «Ридус».

«В праздничные дни будет пик эскалации боев и атак на энергетическую систему, чтобы принудить украинскую сторону сесть за стол переговоров и договориться», — сказал Килинкаров.

По его словам, в последнее время полем боя стала вся Украина, что становится вызовом для президента страны Владимира Зеленского.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что переговоры России и США по Украине могут стать успешными вопреки позиции Евросоюза (ЕС). Глава венгерского правительства добавил, что с привлечением украинской стороны может быть достигнуто перемирие, а в перспективе — и более прочный мир. Орбан подчеркнул, что в таком исходе можно быть уверенным.