СМИ сообщили о переброске американских самолетов в Карибский бассейн

США значительно усилили своё военное присутствие в Карибском регионе.

Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица и данные мониторинга полётов. Источники издания утверждают, что произошло на этой неделе в регион были переброшены значительные военные силы, передаёт РИА

«Соединённые Штаты на этой неделе перебросили большое количество самолётов специального назначения и несколько грузовых самолётов с войсками и снаряжением в район Карибского бассейна, что даёт США дополнительные возможности для потенциальных военных действий в регионе», — утверждают неназванные американские чиновники.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», глава Белого дома Дональд Трамп заяви, что США планируют оставить себе танкеры и нефть, захваченные у берегов Венесуэлы