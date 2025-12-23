СМИ сообщили о переброске американских самолетов в Карибский бассейн

СМИ сообщили о переброске американских самолётов в Карибский бассейн
США значительно усилили своё военное присутствие в Карибском регионе.
Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица и данные мониторинга полётов. Источники издания утверждают, что произошло на этой неделе в регион были переброшены значительные военные силы, передаёт РИА
«Соединённые Штаты на этой неделе перебросили большое количество самолётов специального назначения и несколько грузовых самолётов с войсками и снаряжением в район Карибского бассейна, что даёт США дополнительные возможности для потенциальных военных действий в регионе», — утверждают неназванные американские чиновники.
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», глава Белого дома Дональд Трамп заяви, что США планируют оставить себе танкеры и нефть, захваченные у берегов Венесуэлы