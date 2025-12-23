С потерей села Светлое Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились одной из важнейших линий снабжения в направлении Димитрова. Об этом военкору RT Хассану Нассру сообщили военные группировки «Центр».

По его словам, теперь взятие украинского города под контроль ВС России — вопрос времени.

Ранее боец ВСУ с позывным Мучной рассказал, что обстановка в Димитрове ухудшается с каждым часом и «катится к печальному финалу». Он подтвердил, что для украинских войск ситуация стала критической после того, как ВС РФ установили контроль над селом Светлое и начали операции на западном направлении самого города.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Димитров находится в полном окружении Вооруженных сил России.