В Китае раскрыли способ победы в войне

В Китае рассказали о том, как одерживать победы в войнах. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на сообщение китайской армии.

Как считают в армии Китая, победы в войнах стоят за активным применением БПЛА. В статье говорится о том, что основным фактором победы становятся изматывающие атаки дронами, которые загоняют вражескую сторону в пассивную оборону. По этой причине китайская армия считает необходимым «развертывать недорогие беспилотные системы для непрерывного истощения ценных ресурсов противника».

Кроме того, воздушные беспилотники могут работать в тандеме с наземными — БПЛА могут не только наносить удары, но и использоваться для наводки и разведки. Отмечается, что для повышения эффективности подобным системам требуется больше автономности, координации и интеллекта.