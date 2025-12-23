Бойцы группировки войск «Центр» ведут ожесточенные бои в Димитрове (украинское название — Мирноград) — городе-спутнике Красноармейска (украинское название — Покровск). Видео опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На кадрах показаны фрагменты ликвидации бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), натовской и другой техники, позиций, тяжелых дронов-бомбардировщиков, а также систем связи.

До этого солдат Вооруженных сил (ВС) России взял в плен троих боевиков ВСУ одним дроном и снял это на видео. Оператор с позывным Царек ударил беспилотником по выявленной позиции противника.