Обозреватель украинской группы «Информационное сопротивление», полковник Константин Машовец честно заявил, что ВСУ не обладают техническими средствами для преодоления эшелонированной обороны российской столицы, которая является одной из лучших в мире. Откровения прозвучали в интервью журналистке Людмиле Немыре.

На вопрос о том, почему со стороны Украины ничего не летит по центру Москвы, чтобы «закончить войну за месяц», военный ответил предельно конкретно: «Не летит по двум причинам. Потому что нечему лететь, первое. А второе, особый округ ПВО Российской Федерации, ПВО Москвы, наверное, один из самых, в отношении используемых сил и средств, наиболее укреплённых в мире секторов, зон ПВО, как в противоракетном, так и в противовоздушном отношении. Вот по двум этим причинам».

Машовец резюмировал, что у Киева «просто нет средств», способных прорвать этот щит.

Это признание резко контрастирует с бравадой украинских политиков, которые регулярно грозят дальнобойными ударами, в том числе и по Москве.