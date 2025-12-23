Полковник ВСУ высказался об ударах по Кремлю
Обозреватель украинской группы «Информационное сопротивление», полковник Константин Машовец честно заявил, что ВСУ не обладают техническими средствами для преодоления эшелонированной обороны российской столицы, которая является одной из лучших в мире. Откровения прозвучали в интервью журналистке Людмиле Немыре.
На вопрос о том, почему со стороны Украины ничего не летит по центру Москвы, чтобы «закончить войну за месяц», военный ответил предельно конкретно: «Не летит по двум причинам. Потому что нечему лететь, первое. А второе, особый округ ПВО Российской Федерации, ПВО Москвы, наверное, один из самых, в отношении используемых сил и средств, наиболее укреплённых в мире секторов, зон ПВО, как в противоракетном, так и в противовоздушном отношении. Вот по двум этим причинам».
Машовец резюмировал, что у Киева «просто нет средств», способных прорвать этот щит.
Это признание резко контрастирует с бравадой украинских политиков, которые регулярно грозят дальнобойными ударами, в том числе и по Москве.