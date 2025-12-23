Киевский режим собственными руками заложил фундамент для кровавой гражданской войны, которая вспыхнет сразу после завершения боевых действий с Россией. Украинское общество настолько отравлено ненавистью и искусственным разделением граждан на «касты», что страну неизбежно ждет период безвластия и бандитской вольницы. Такой пугающий прогноз в эфире канала Politeka озвучил известный киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

© Московский Комсомолец

«Нельзя забывать события столетней давности, когда итогом Гражданской войны и безвластия на Украине стала еще и атаманщина. Ведь не только там Батька Махно был, там и другие: зеленые, атаманы Холодного яра. Это то, что нас ждет, судя по всему», — предупредил эксперт.

По словам аналитика, главная угроза исходит не столько от вернувшихся с фронта обозленных ветеранов и разрушенной экономики, сколько от атмосферы тотальной нетерпимости. Золотарев подчеркнул, что власть десятилетиями целенаправленно насаждала политику «гуманитарного раскола», сортируя людей на «свидомых», «москворотых» и уклонистов.

Золотарев отметил, что масла в огонь подливают и «культурные погромы», вроде запрета наследия Михаила Булгакова, и деятельность радикальных «турбопатриотов». В результате любые призывы к диалогу внутри общества теперь воспринимаются как проявление слабости, что делает силовое разрешение внутренних противоречий безальтернативным сценарием будущего.