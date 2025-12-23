Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили из Северска в Донецкой Народной Республике. Город остается под огневым контролем войск. Об этом во вторник, 23 декабря, сообщили в пресс-службе Генерального штаба Украины.

— Украинская армия оставила город Северск в Донбассе для охранения жизней военнослужащих и боеспособности подразделений, — передает сообщение РБК.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что национальная армия наступает по всем направлениям в зоне специальной военной операции, продвигаясь вглубь позиций армии Украины с ускоренными темпами.

На Украине признали окружение ВСУ у Красноармейска

Глава государства подчеркнул, что национальная армия переламывает противника, в том числе его элитные части, прошедшие подготовку в западных военных центрах.

Путин также отметил, что около 3,5 тысячи солдат Вооруженных сил Украины заблокированы на левом берегу Оскола, при этом некоторые из них уже «выглядят как бомжи».

Воздушно-космические силы России ранее нанесли удар с помощью ФАБ-500 по пункту временного размещения Вооруженных сил Украины в городе Родинское в Донбассе.