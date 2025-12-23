В Минске оценили влияние поставок «Орешника» на баланс сил в Европе

Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин оценил, насколько поставки российского ракетного комплекса «Орешник» изменят баланс сил в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CGTN.

По словам Хренина, поставки «Орешника» не окажут значения на баланс сил в Европе. Как объяснил министр, ракетный комплекс является оружием, которое направлено на стратегическое сдерживание.

«Мы это даже не считаем, что он должен повлиять на это соотношение сил и средств. Это тот комплекс, который направлен на стратегическое сдерживание и реакцию, которая где-то там, на Западе, почему-то опять обострилась», — заявил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, сколько комплексов «Орешник» разместят в его стране.