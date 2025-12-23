На Украине признали окружение ВСУ у Красноармейска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались окружены в Димитрове (украинское название — Мирноград) — городе-спутнике Красноармейска (украинское название — Покровск). Оперативное окружение украинских подразделений признал депутат Верховной Рады Украины Роман Костенко, сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По его словам, в район окружения нельзя заехать, а также доставить снабжение и боеприпасы.

«Оперативное окружение — это когда ты можешь продвигаться по району в котором ты окружен (...), но, скажем, уже выход в этот район или доставка туда провианта — это уже невозможно», — сказал он.

Ранее стало известно, что российские войска начали зачистку Димитрова. Кроме того, отмечалось, что армия России ведет бои за Гришино, а ситуация на данном участке фронта для ВСУ лишь ухудшается.