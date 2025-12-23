Ракетную опасность объявили в российском регионе

Во вторник в Белгородской области была объявлена ракетная опасность, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Стало известно, что около 17 часов на всей территории Белгородской области была объявлена ракетная опасность.

Власти призвали граждан соблюдать осторожность, а также спуститься в подвал до получения сигнала об отбое ракетной опасности.

Спустя меньше, чем 10 минут, губернатор региона сообщил об отбое ракетной опасности.