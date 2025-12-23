В сентябре текущего года сообщалось, что вражеские 155-мм колесные самоходки "Богдана" планируется оснащать укороченными до 39 калибров стволами. Они, по сравнению с существующими длиной в 52 калибра, якобы будут более надежными и долговечными. Но в результате таких "нововведений" дальность стрельбы упадет с 42 до 24 километров.

На самом деле, по мнению специалистов, такая мера - вынужденная: практически уничтоженная украинская военная промышленность просто не может выпускать стволы высокого качества, а закупать их за рубежом стало проблематично, поэтому и разрабатываются подобные модификации.

Теперь говорят уже и о буксируемой артиллерии. По всей видимости, с проектом "Богдана-БГ" не заладилось, и вместо нее планируют выпускать другую гаубицу - "Марта", все с тем же стволом в 39 калибров. В качестве основы будет использована советская Д-20 или румынские М-1981.