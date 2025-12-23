Раскрыто значение взятия Андреевки для дальнейшего наступления ВС РФ

Освобождение Андреевки в Днепропетровской области позволило расширить плацдарм для дальнейшего наступления на западном берегу реки Гайчур, пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Андреевка — важный район обороны противника площадью более девяти квадратных километров. В ходе боёв зачищено около 510 зданий и строений. Противник понёс серьёзные потери в живой силе и технике, пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что населенный пункт освободили бойцы 36-й отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской Краснознаменной бригады 29-й армии группировки войск «Восток».

Министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил, что мужество и отвага личного состава бригады обеспечивают успешное выполнение боевых задач и вносят весомый вклад в общее продвижение группировки войск.

Глава ведомства выразил уверенность, что гвардейцы продолжат с честью служить России, обеспечивать безопасность и мирную жизнь ее граждан.