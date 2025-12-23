Украинский генерал призвал вспомнить практику фашистов

Киеву необходимо перенять оборонительную тактику нацистской Германии образца Второй мировой войны, превращая крупные населенные пункты в неприступные города-крепости («фестунги»).

© Московский Комсомолец

С таким скандальным предложением выступил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире Youtube-канала Politeka.

«Киеву пора вспомнить практику фашистов времен Второй Мировой – превращение каждого города в крепость-"фестунги". <...> Надо принимать законодательство, чтобы это становилось крепостью противостояния. А не так, как это происходило в Северске, в Гуляйполе. Надо передавать полномочия, чтобы штабы могли достойно противостоять противнику, когда фронт приближается», — заявил генерал.

Романенко призвал украинцев избавиться от иллюзий и готовиться минимум к году тяжелых боевых действий. В качестве неизбежной меры он назвал тотальный перевод экономики на военные рельсы и жесткие ограничения для гражданских. В частности, генерал предложил законодательно запретить выезд молодежи из страны, принудительно направляя тех, кто не на фронте, на работу на оборонные предприятия.

Романенко констатировал, что перспектива превращения в осажденные форпосты уже стала реальностью для Запорожья, Днепропетровска и Харькова, к которым неумолимо приближается линия боевого соприкосновения.