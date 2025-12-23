Какие страны ЕС могут остановить военную помощь Киеву

Военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что Италия и Испания могут прекратить военную помощь Украине. Об этом Матвийчук рассказал News.ru.

Матвийчук напомнил, что Венгрия, Словакия и Чехия уже отказались от предоставления Украине денег и вооружений. Ранее на Украине был опубликован доклад, согласно которому Венгрия, Австрия, Швейцария, Мальта и Кипр не предоставили Киеву никакой военной поддержки в последние годы.

«Дело в том, что Италия и Испания также не хотят финансово помогать Киеву. Я полагаю, что по мере ослабления Евросоюза таких стран будет все больше», - подчеркнул Матвийчук.

В украинском докладе отмечалось, что Ирландия за три с половиной года предоставила Киеву военную помощь в размере 0,02 процента годового ВВП, Испания - в размере 0,06 процента ВВП, также низкие показатели у Греции (0,08 процента), Италии (0,09 процента) и Румынии (0,15 процента).

Чехия выйдет из эффективной программы помощи Украине

При этом Дания за три с половиной года украинского кризиса потратила 2,75 процента своего годового ВВП на военную помощь Украине, Эстония - 2,63 процента, Литва - 1,91 процента. Более одного процента годового ВВП потратили Латвия, Швеция, Финляндия и Норвегия.