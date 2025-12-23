В Госдуме назвали причину одной из самых сильных атак по ВСУ

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что массированный удар по украинским объектам, связанным с ВСУ, был в том числе ответом на убийство генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. Об этом депутат рассказал News.ru.

В Минобороны сообщали, что в ответ на атаки ВСУ по российским гражданским объектам ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу. Удар был нанесен утром 23 декабря с применением высокоточного оружия большой дальности, в том числе гиперзвуковых ракет «Кинжал» и беспилотников дальнего действия

В Минобороны подчеркнули, что цели удара были достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

По данным Колесника, удары наносились и по местам дислокации сил ВСУ, которые занимаются организацией терактов на территории России. Депутат упомянул гибель начальника управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. Генерал стал жертвой подрыва автомобиля в Москве.