Эстония купит южнокорейские РСЗО Chunmoo

Южнокорейские РСЗО K239 Chunmoo появятся недалеко от Санкт-Петербурга, их закупит Минобороны Эстонии. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.

© Газета.Ru

Петербург находится примерно в 140 километрах от эстонской границы. При этом дальность действия данных РСЗО может достигать 300 километров.

«Стратегическое расположение Эстонии делает размещение реактивной артиллерии в стране особенно важным и потенциально весьма чувствительным для России», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что Эстония приступила к строительству первых пяти бункеров у границы с Россией. Ожидается, что в ближайшие месяцы будет построено еще 23 бункера. Всего к концу 2027 года планируется возвести до 600 бункеров в северо-восточной и юго-восточной частях Эстонии.

В свою очередь зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров назвал «глупостью» желание стран Балтии построить линию обороны у границы с Россией.