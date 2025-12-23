Генерал-майор авиации Сергей Липовой Герой РФ рассказал о последствиях для Турции в случае возврата России зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом пишет NEWS.ru.

По мнению собеседника издания, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в этом случае проиграет.

Генерал заявил, что в качестве альтернативы Вашингтон предложил Анкаре не только истребители пятого поколения, но и ЗРК Patriot, которые зарекомендовали себя в зоне СВО как средство ПВО сомнительного качества.

Липовой также подчеркнул, что в зоне СВО российская техника зарекомендовала себя как безотказная, надежная, на которую можно полагаться.

«Пути назад нет». Турция откажется от российского оружия

Выбор Эрдогана в пользу сотрудничества с Вашингтоном стал результатом политического давления, а не холодного расчета, заключил Попов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по обороне Алексей Журавлев заявил, что ни один мировой лидер в здравом уме не откажется от российских систем противовоздушной обороны.