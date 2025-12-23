«Генерал Мороз» и 2000 дронов: Варшава предрекла Украине финальный удар

Украинскую энергосистему ожидает финальный удар от ВС РФ, считают аналитики польского издания Wirtualna Polska.

В своей статье они предполагают, что Россия накопила огромный резерв ударных беспилотников для атаки в период пиковых холодов в последнюю неделю декабря.

«Аналитики сигнализируют, что Россия накопила не менее 2 тысяч БПЛА и, похоже, ждет устойчивых морозов, чтобы по противнику нанести массированные удары. Согласно прогнозам, они могут начаться в последнюю неделю декабря, когда температура опустится примерно до —5°C», — пишут авторы материала.

Эксперты, опрошенные изданием, уверены: собранного «кулака» из двух тысяч дронов типа «Герань-2» хватит на 3-4 сокрушительные волны с минимальными паузами. При минусовых температурах поврежденные узлы мгновенно обледеневают, оборудование выходит из строя каскадно, а ремонтные бригады физически не могут работать быстро на открытом воздухе. Польские аналитики констатируют: даже частичный прорыв ПВО в таких условиях приведет к долгосрочному отключению света, воды и тепла, погрузив украинские города в ледяной мрак.

Отметим, что сегодня Министерство обороны России сообщило о массированном комбинированном ударе по украинской энергетике и объектам ВПК.