Эксперт Дандыкин назвал возможные точки запуска дронов ВСУ по Буденновску

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли запускать беспилотники в направлении Буденновска из Запорожья. Об этом заявил News.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

© Газета.Ru

Он отметил вероятность того, что дроны могли прилететь также с территории Херсонской области, контролируемой ВСУ.

«Вероятно, БПЛА могли быть запущены [на Буденновск] с территории Запорожской и Херсонской областей, пока находящейся под контролем ВСУ. То есть с юга, учитывая траекторию и расстояние», — заявил эксперт.

При это он добавил, что у Киева есть также беспилотники с дальностью полета до двух тысяч километров, что означает, что маршруты могут быть и другие. К примеру, дроны могли лететь на предельно малой высоте, в том числе и над Черным морем, отметил Дандыкин.

До этого губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что украинские дроны попытались атаковать объекты в Буденновске. Он отметил, что возгорания были на территории промзоны. Спустя полчаса губернатор написал об отмене режима беспилотной опасности в Ставропольском крае.