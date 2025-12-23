Бойцы «Ахмата» записали видео с просьбой к силовикам. Их обращение опубликовал ветеран специальной военной операции Евгений Рассказов в Telegram.

На кадрах видно несколько десятков солдат с оружием в руках. Спереди стоят пятеро военнослужащих — три человека с бородами, один бритый и один в балаклаве. Один из бойцов от лица подразделения обращается к органам прокуратуры, Следственному комитету, ФСБ и Министерству внутренних дел России.

«Мы просим (...) привлечь к ответственности Макса Дивнича, который (...) разжигает межконфессиональную и межнациональную рознь», — говорит боец.

Рассказов назвал факт записи подобного видеоролика абсурдом невообразимых оборотов.

Выяснилось, из-за чего вспыхнул конфликт между Вассерманом и Алаудиновым

Конфликт спортсмена Максима Дивнича и «Ахмата» тянется по меньшей мере с лета. Тогда широкую огласку получила драка в Луганске, участниками которой были Дивнич и один из бойцов «Ахмата». На свежее видео с обращением бойцов «Ахмата» спортсмен уже отреагировал в Telegram. «Расцениваю это как лишнюю попытку по дестабилизации обстановки на фронте и тылу», — написал он.