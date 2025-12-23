Названа главная уязвимость линкоров «золотого флота» Трампа

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что благодаря гиперзвуковым ракетам «Циркон» американские линкоры «золотого флота» не смогут угрожать России. В беседе с News.ru Кнутов назвал линкоры слишком заметной целью.

Президент США Дональд Трамп 22 декабря объявил о строительстве двух боевых кораблей нового класса «Трамп». По его словам, линкоры станут «крупнейшими из когда-либо созданных», будут нести гиперзвуковое оружие и мощное лазерное вооружение.

Строительство первого линкора запланировано на начало 2030-х годов, сейчас корабль находится на стадии проектирования. Трамп отметил, линкоры станут частью нового «золотого флота» современных боевых кораблей.

По словам Кнутова, после появления у России ракет «Циркон» американцы вывели все авианосцы из ударных групп в отдельную флотилию и подчинили главному штабу ВМС. Он подчеркнул, что США используют авианосцы только против тех стран, у которых нет «серьезных вооруженных сил».

«В случае применения против России, авианосцы в боях участвовать не будут, потому что гиперзвуковые ракеты «Циркон» их тут же уничтожат», - заявил Кнутов.

По его мнению, большие корабли «отживают свое», так как представляют собой очень заметные цели.