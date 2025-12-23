Решение о создании масштабной зоны безопасности принято окончательно: российские войска начали системную работу по выдавливанию противника от государственных границ. В Сумской области глубина этого «санитарного кордона» составит до 35 километров.

© Московский Комсомолец

Об этом в беседе с порталом News.ru заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

«Было принято решение нашим верховным главнокомандующим Владимиром Путиным, что мы будем зачищать серую зону приграничья. Именно зачищать и отводить как можно больше войск ВСУ от наших государственных границ вглубь территорий противника. Она должна достигать примерно 25–35 километров вглубь Украины, а то и больше», — рассказал генерал.

По словам эксперта, сейчас на освобожденных территориях разворачиваются мобильные посты и таможенные структуры. При этом Попов предупредил, что Киев, вероятно, ответит диверсиями и провокациями не только под Сумами, но и на Брянском и Курском направлениях.

В США сделали громкое заявление о России из-за ситуации в зоне СВО

Слова генерала подтверждаются сводками с передовой. Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, в Краснопольском районе Сумской области ВСУ попытались сорвать российское продвижение. Штурмовые группы 119-й бригады теробороны при поддержке бронетехники и ПВО пошли в контратаку, но были разбиты и отступили с потерями. Для латания дыр в обороне украинское командование было вынуждено экстренно перебросить на этот участок спецназ пограничной службы.