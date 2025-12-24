Российские солдаты вычисляли бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), скрывавшихся среди гражданских, по обожженным рукам. Способ опознания украинских военных рассказ российский военнослужащий с позывным Бабак, его слова приводит ТАСС.

По его словам, после перехода населенного пункта Светлое в Донецкой народной республике (ДНР) бойцы ВСУ маскировались под мирных жителей и заявляли, что все они являлись поварами и водителями.

«А у самих руки, обожженные порохом. Да, они отличаются: даже смотришь на него, видно, что он прожженный. Или повар — он моет, ничего не знает, ручки нежные. А здесь такая уже капитально огрубевшая кожа», — рассказал Бабак.

Военнослужащий добавил, что в дневное время позиции ВСУ удается обнаружить благодаря мусору.

Ранее боец ВСУ с позывным Мучной рассказал, что обстановка в Димитрове ухудшается с каждым часом и «катится к печальному финалу». Он подтвердил, что для украинских войск ситуация стала критической после того, как ВС РФ установили контроль над селом Светлое и начали операции на западном направлении самого города.