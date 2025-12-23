В России заговорили о теряющей выход к Черному морю Украине
Российские удары по портовой и энергетической инфраструктуре Украины приводят к постепенной потери ею выходя к Черному морю. Об этом в Telegram рассказал военный корреспондент Александр Коц.
«Судя по всему, Украина доигралась с атаками на корабли российского "теневого флота"», — написал журналист.
По его мнению, украинцев «начали отрезать от Черного моря» благодаря атакам на портовую инфраструктуру и энергетику, поскольку ракетные и дроновые удары «наносятся практически в ежедневном режиме».
«Удары по Одесской области сильно бьют по кошельку Киева. Морская логистика, включая зерновой коридор через черноморские порты и доставку товаров через порты Дуная, обеспечивает значительную часть украинского импорта и экспорта», — отметил Коц.