Заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов рассказал о тактике, которую планируют использовать вооруженные силы Украины. По его мнению, ВСУ под Сумами и на всем протяжении фронта намерены использовать тактику действий диверсионно-разведывательных групп. Об этом пишет NEWS.ru.

Собеседник издания считает, что стоит ожидать провокаций на Брянщине или на Курском направлении, а также по всей линии фронта.

Для предотвращения этого шага, по словам генерала, российские войска должны уничтожить находящиеся под контролем главкома ВСУ Александра Сырского резервы.

Эксперт отметил, что активно работают и украинские ДРГ, которые просачиваются от двух до шести-восьми групп одновременно в одну точку.

Ранее Владимир Зеленский после массированных ударов по Одесской области объявил о готовящейся смене главы Воздушного командования «Юг» ВСУ.