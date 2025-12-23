В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России утром во вторник ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и обеспечивающим их работу объектам энергетики.

В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам портовой и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, пунктам управления БПЛА дальнего действия.

Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 140 районах.

Зеленский прокомментировал массированный удар ВС РФ по территории Украины

Средствами ПВО сбиты управляемая авиабомба и 56 беспилотников, отчитались в Минобороны.

Всего с начала спеоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 104 146 беспилотников, 640 ЗРК, 26 668 танков и других бронемашин, 1 634 боевые машины РСЗО, 32 097 орудий полевой артиллерии и минометов, 49 801 единица спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, утром во вторник по всей украинской территории прозвучал сигнал воздушной тревоги. В Киеве и в Киевской области начали переход к экстренным отключениям света. Перебои с электричеством начались также в Одесской области.

Накануне ВС России поразили использовавшиеся для ВСУ объекты портовой инфраструктуры. Ранее ВС России поразили предприятие военной промышленности Украины.

В конце прошлой недели сообщалось, что ВС России нанесли за неделю массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине.