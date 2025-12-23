Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину вражеской обороны и взяли под контроль населенный пункт Андреевка Днепропетровской области, сообщило Минобороны России.

Ранее стало известно, что подразделения группировки войск «Север» ВС РФ освободили населенный пункт Прилипка в Харьковской области.

Накануне Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Вильча Харьковской области. Украинская армия на разных направлениях специальной военной операции потеряла 1265 военнослужащих.