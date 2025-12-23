РФ наносит сокрушительные удары: атаки на Одессу и угрозы для логистики ВСУ

Российские войска запустили «конвейер» воздушных ударов по Одесской области, который поставил под угрозу логистику ВСУ и стабильность украинской экономики. Как сообщает «Царьград», плотность прилетов удивляет даже опытных военкоров.

Блэкаут и атаки ключевых мостов

Удары начались еще в ночь на 14 декабря. За следующие несколько суток дроны и ракеты уничтожили порядка 30 электроподстанций, погрузив Одесскую и часть Николаевской области в многодневный блэкаут. Отключение электричества и воды сперва парализовало Одессу, а после спровоцировало стихийный бунт местных жителей: они попытались перекрыть дороги в нескольких местах.

Одновременно с этим была запущена серия мощнейших ударов по ключевым мостам, обеспечивающим транзит грузов из Румынии и Молдавии через Одесскую область во внутренние регионы Украины. 14 декабря были нанесены удары по мосту в Затоке. 18 декабря ВС РФ атаковали мост через Днестр у села Маяки, стратегически важный пограничный мост в Рени, а к 21 декабря ударом баллистической ракеты сложили один из пролетов железнодорожного моста у поселка Сарата.

К 20 декабря украинские инженеры навели понтонный мост у села Маяки, однако почти сразу по нему нанесли удар, предположительно, «Геранями» с кассетными боеголовками. Мощности такого дрона хватает, чтобы посечь понтоны, технику и вражеских специалистов возле временной переправы.

Ответ на морское пиратство

Происходящее вписывается в логику отрезания Украины от морской торговли. Еще в начале декабря, после серии ударов беспилотников украинской армии по танкерам, президент Владимир Путин заявил, что самым радикальным вариантом ответа Москвы может стать отрезание Киева от моря.

Выполнить задачу можно двумя путями. Первый — попытаться установить морскую блокаду, минировать подходы к портам, бить суда на рейде и у причалов. Однако этот сценарий требует использования флота и неизбежно вызовет напряжение в отношениях с иностранными судовладельцами и фрахтователями судов

По этой причине выбран второй вариант — парализация работы портов противника. В такой ситуации без разницы, сколько судов находятся на рейде, поскольку их нельзя разгрузить. Ответные удары нанесены всего по двум судам: по парому CENK-T турецкой компании Cenk Ro-Ro и судну VIVA с украинским маслом. Таким образом иностранным судовладельцам напомнили, чем чревата торговля с Киевом.

Удары по мостам полностью парализовали движение по трассам Одесса – Рени и Одесса – Кишинев. В результате Украина потеряла возможность использовать речные порты на Дунае — они играли огромную роль в экспорте украинской сельскохозяйственной продукции. Одновременно с этим прерван импорт топлива из Румынии.

Атаки по транспортной инфраструктуре дополняются уничтожением ключевых хранилищ и предприятий. Кроме того, атака пришлась на маслоэкстракционный завод Allseeds Black Sea и нефтяной терминал в порту Южный.

Обнуление Одесской области

Реакция местного населения демонстрирует, что российские удары достигли своей цели. В последние несколько суток одесситы заправляли полные баки машин и брали топливо в запас. Ажиотаж наблюдался и в продуктовых магазинах — во многих из них полки опустели.

При этом разрушение одесского транспортного узла отзовется по всей территории Украины. Сбой в транзите топлива приведет к росту цен на все виды товаров. Попытки Киева сдержать цены в административном режиме выльются в дефицит топлива.

Однако ввоз горючего — только часть проблем, которые появились у противника. Благодаря экспорту сельхозпродукции Украина получает валюту, после закупая за нее беспилотники и другое оружие. Организовать вывоз миллионов тонн пшеницы, ячменя и кукурузы кроме как через порты практически нереально: ни железная дорога, ни автомобильный транспорт с этим не справятся.

Третий аспект — разрушение хозяйственно-логистического контура затруднит подготовку морских операций с применением безэкипажных катеров. По мнению координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, именно по этой причине такой приоритет в ударах отдается Одессе.

Текущая воздушно-наземная операция против Одесской области будет иметь очень масштабные и серьезные последствия для всей Украины. При этом, несмотря на огромную интенсивность ударов, все они наносятся по промышленным, инфраструктурным и логистическим целям. Задача ВС РФ — парализовать хозяйственное и военное использование региона через уничтожение ограниченного круга ключевых объектов, а после, когда область вернется в состав России, их можно будет восстановить.