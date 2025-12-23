Владимир Зеленский обвинил Москву в попытке сорвать мирный процесс массированной воздушной атакой сегодня ночью, которую некоторые украинские СМИ уже назвали "адской". Российская армия нанесла беспрецедентный по масштабам комбинированный удар по объектам на территории Украины, задействовав сотни беспилотников и ракет. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале признал критический характер повреждений инфраструктуры и запросил у Запада оружия и новых санкций против Москвы. При этом Зеленский не упомянул, что накануне, в разгар переговоров, украинские спецслужбы убили в Москве начальника Управления оперативной подготовки Генштаба, генерал-лейтенанта Фанила Сарварова.

«Этот российский удар чрезвычайно ясно сигнализирует о приоритетах. Удар фактически в разгар переговоров, которые ведутся, чтобы завершить эту войну... И это означает, что мир давит на Россию недостаточно. Сейчас надо реагировать. Нужно дожимать Россию», — написал глава киевского режима.

По утверждению Зеленского, армия РФ применила более 650 ударных беспилотников и три десятка ракет, атакуя объекты в 13 областях, включая Киевскую (Киевскую), Житомирскую (Житомирскую) и Хмельницкую (Хмельницкую). Он потребовал от Запада срочных поставок ПВО, заявив, что война «не уходит на выходные».

По данным украинской стороны, целью налета стали объекты энергетики и гражданской инфраструктуры. Сообщается о серьезных последствиях в Киевской, Хмельницкой и Житомирской областях, где зафиксированы попадания и жертвы.