Украинское командование пытается остановить продвижение ВС РФ на востоке Запорожской области, перебрасывая туда подкрепления.

© Российская Газета

В район Покровского прибыли подразделения второго батальона 31 ОМБр, сменившие третий батальон у Великомихайловки. На этом участке также активно использовались колумбийские наемники. Сейчас часть их эвакуирована из-за ранений, пишет "Архангел спецназа".

ВСУ готовятся к атаке во фланг российским подразделениям, работающим у Великомихайловки. Для этого в Гавриловку направлено не менее двух штурмовых групп 141 ОМБр.

В районе Доброполья на передовую прибыло усиление из 110 ОМБр, оно уже попало под удар. Авиация и дроны ВС РФ также отработали по району свежеприбывшего резерва из состава 142 ОМБр ВСУ в западной части Гуляйполя, есть раненые.

Севернее города замечены диверсионно-разведывательные группы отдельной президентской бригады ВСУ. В Любицкое прибыл взвод 1-го отдельного штурмового батальона.

В Гуляйполе разыгрывается знакомый сценарий, где ВСУ ставятся перед выбором: "залить проблему" резервами, сняв их с других участков, и на время стабилизировать ситуацию - но лишь на время, - или экономить силы, постепенно сдавая город.

Вопрос, следовательно, не в том, удержат ли ВСУ Гуляйполе. А в том, какой участок фронта они готовы отдать за попытку сделать это, пишет "Военная хроника".