Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сделал ставку на Купянск в Харьковской области, перебросив туда основные резервы украинской армии. Об этом заявил военный журналист Геннадий Алехин, его слова опубликовал в Александр Сладков.

«Усилились боестолкновения в окрестностях Купянска. Судя по всему, главком ВСУ генерал Сырский, фактически, сделал ставку на Купянск, превращая его в новый Покровск», — написал эксперт.

По его словам, в район населенного пункта переброшены все резервы украинской армии. При этом Алехин подчеркнул, что еще не все они были брошены в бой. Он также подчеркнул, что ВСУ теряют на этом участке большое количество личного состава и техники, из-за чего на штурмы приходится отправлять операторов беспилотников.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о ходе создания линии безопасности вдоль российских границ. Он напомнил, что в рамках этого процесса войска РФ взяли под контроль Купянск и Волчанск Харьковской области.