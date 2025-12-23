Власти Украины раскрыли масштаб российского дронового удара

Российская армия за прошедшие сутки выпустила по украинской территории более 600 дронов.

Об этом в своем Telegram сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Враг применил более 600 дронов и десятки ракет», — написала глава правительства, обвинив РФ в «циничном ударе в канун Рождества».

По ее словам, Россия также запустила «десятки ракет» по украинской энергетической инфраструктуре в том числе и на западе страны.

«Враг пытался оставить украинские семьи без света, тепла и ощущения безопасности», — подчеркнула Свириденко.

Российская армия нанесла массированный удар по Украине в ночь на 23 декабря. Как объяснил российский военкор Евгений Поддубный, атака была призвана затруднить производство вооружений и логистику противника.