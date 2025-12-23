Раненый боец СВО 24 дня пролежал под мостом и выжил

Раненый боец специальной военной операции (СВО) 24 дня провел в ожидании эвакуации и выжил. Об этом сообщает сетевое издание «Вечорка».

Боец находился в зоне боевых действий с самого начала спецоперации — с апреля 2022 года. 26 августа 2025 года он получил ранение. При невозможности самостоятельно выбраться к своим он был вынужден три с половиной недели укрываться под мостом.

Эвакуировать солдата удалось только 19 сентября. Несмотря на то что бойцу удалось выжить, его мать пожаловалась на невозможность ее сыну получить надлежащую медицинскую помощь. Она обратилась в редакцию издания с просьбой придать огласку тому, что произошло с ее сыном.

Ранее другой российский военнослужащий подорвался на мине в зоне СВО в свой день рождения. Солдату удалось выжить, при этом он получил ранение в ногу.