«Любят убивать»: Киев готовит страшный новогодний «сюрприз»

Нынешнее снижение активности украинской беспилотной авиации может быть подготовкой к масштабной атаке в разгар зимних каникул.

Вооруженные силы Украины, вероятно, используют паузу для накопления ресурсов, чтобы нанести массированные удары по территории России в праздничные новогодние дни, предположил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Предположу, что ВСУ копят беспилотники для ударов по РФ в период новогодних праздников. Сейчас от них не так много прилетало», — приводит портал News.ru слова эксперта.

Аналитик уверен, что противник руководствуется логикой террора, пытаясь нанести максимальный психологический урон гражданскому населению в моменты всеобщего расслабления.

«Украина любит убивать мирных людей, устраивать диверсии и так далее. Скорее всего, Киев попытается испортить россиянам праздники. На Украине же теперь отмечают Рождество по католическому календарю», — подчеркнул эксперт.

Дандыкин добавил, что, несмотря на постоянное уничтожение российскими войсками производственной базы противника и сужение возможностей Киева по выпуску БПЛА, угроза остается серьезной. Дроны все еще способны проникать глубоко в тыловые районы. Эксперт призвал не терять бдительности, отметив, что расчетам ПВО и всем службам безопасности предстоит напряженная работа в выходные дни.