«Любят убивать»: Киев готовит страшный новогодний «сюрприз»
Нынешнее снижение активности украинской беспилотной авиации может быть подготовкой к масштабной атаке в разгар зимних каникул.
Вооруженные силы Украины, вероятно, используют паузу для накопления ресурсов, чтобы нанести массированные удары по территории России в праздничные новогодние дни, предположил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Аналитик уверен, что противник руководствуется логикой террора, пытаясь нанести максимальный психологический урон гражданскому населению в моменты всеобщего расслабления.
Дандыкин добавил, что, несмотря на постоянное уничтожение российскими войсками производственной базы противника и сужение возможностей Киева по выпуску БПЛА, угроза остается серьезной. Дроны все еще способны проникать глубоко в тыловые районы. Эксперт призвал не терять бдительности, отметив, что расчетам ПВО и всем службам безопасности предстоит напряженная работа в выходные дни.