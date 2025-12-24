Новые корпуса БМП-1 начали выпускать в Словакии

На прошлой неделе стало известно, что словацкая компания STV Machinery организовала производство новых корпусов для разработанных еще в 60-е годы советских БМП-1. Отмечается, что главным отличием от оригинала станет использование современной броневой стали.

Эта пиратская продукция уже нашла заказчика, который не называется, но эксперты уверены, что все делается в интересах Украины, формирования которой несут большие потери в бронетехнике. Всего предполагается производство до сотни корпусов в год.

Они станут основой для боевых машин пехоты, на которые будут монтироваться боевые отделения новой конструкции с 30-мм автоматическими пушками и современными противотанковыми ракетами. Главным их преимуществом по сравнению с западными БМП станут относительно невысокая стоимость и простота конструкции. Учитывая то, сколько наши воины сжигают такой техники, эти поставки вряд ли смогут все возместить.