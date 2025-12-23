Стали известны подробности комбинированного удара по Украине

Россия нанесла комбинированный удар по Украине ракетами X-101 и «Калибр».

Об этом сообщает военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Россия наносит комбинированный удар по украинской энергетике. Десятки «Гераней», «Калибры» из Черного и Каспийского морей и, конечно, ракеты Х-101, запущенные нашими стратегами в день 111-летия Дальней авиации», — пишет журналист.

По его словам, беспилотники нанесли удар по припортовой инфраструктуре в Одессе. Отдельно отмечается, что впервые за долгое время было нанесено множество ударов по западной Украине, в частности в Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и Ивано-Франковской областях.

Ранее Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Украине в ночь на 23 декабря. До этого президент Украины Владимир Зеленский предупредил о подготовке массированного удара по стране.