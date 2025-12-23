Politico сделало прогноз, когда закончится СВО

Конфликт на Украине может завершиться в 2026 году на условиях, крайне невыгодных для Киева, из ‑за провала попытки Евросоюза согласовать так называемый «репарационный кредит» для Украины.

Такой прогноз сделал обозреватель европейского издания Politico Джейми Деттмер, проанализировав итоги саммита ЕС.

«Конфликт России против Украины, по всей видимости, закончится в следующем году — и на условиях, крайне невыгодных для Киева», — отметил Деттмер в материале для Politico.

По словам журналиста, отказ стран ЕС от механизма кредита, обеспеченного российскими активами, лишает Киев долгосрочных финансовых гарантий и усиливает риск вынужденного мирного урегулирования на жестких для Украины условиях.

Он отмечает, что согласованный общий заем стран ЕС на 90 млрд евро не покрывает всех потребностей Украины и оставляет бюджетный разрыв на ближайшие годы. Кроме того Венгрия, Словакия и Чехия уже не участвуют в обеспечении нового кредита для Киева. Деттмер предполагает, что к ним могут присоединиться другие страны.

Трамп оценил переговоры по украинскому конфликту

Кроме того в 2026–2027 годах, при сохранении у власти президента США Дональда Трампа, у европейцев «не будет смысла обращаться к Вашингтону за новыми деньгами». Это только усилит давление на Киев с целью согласиться на компромисс по условиям прекращения боевых действий.

По итогам декабрьского саммита страны ЕС договорились обеспечить финансирование Украины на уровне 90 млрд евро в 2026–2027 годах за счет совместного займа. По замыслу Брюсселя, Украина должна получить заем под нулевую ставку и вернуть его только в случае получения от России «полных репараций», объем которых ЕС оценивает более чем в полтриллиона евро.

Президент России Владимир Путин на прямой линии назвал идею изъятия российских активов «грабежом». В МИД РФ ранее заявляли, что предложения ЕС о репарациях со стороны Москвы «оторваны от реальности». Брюссель, по оценке российского ведомства, уже занимается «воровством» российских активов.