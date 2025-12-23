В Минобороны РФ сообщили об уничтожении опорных пунктов ВСУ в Гуляйполе и об успехах российских сил в Вильче. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру вторника, 23 декабря.

Удар «Мальвы»

Новейшая самоходная артиллерийская установка ВС РФ «Мальва» поразила опорный пункт с живой силой ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Скрытый укрепленный опорный пункт был полностью уничтожен.

Пункт ВСУ располагался в глубине леса. Удары по цели наносились управляемыми артиллерийскими снарядами.

Уничтожение робота ВСУ

Операторы дронов ВС РФ уничтожили октокоптер R-18 и украинский наземный робототехнический комплекс в ДНР, сообщили в Минобороны России. Многоразовый дрон R-18 был замечен под Константиновкой. Октокоптер был поражен российским FPV-дроном

Позже операторы российских беспилотников обнаружили в этом же районе наземный транспортный роботехнический комплекс, с помощью которого ВСУ пытались организовать снабжение личного состава. В результате сброса боеприпаса и удара FPV-дрона комплекс был уничтожен.

Кроме того, были выявлены и уничтожены две антенны управления ВСУ, в том числе антенна терминала Starlink.

Операции в Харьковской области

Операторы российских FPV-дронов ликвидировали групп солдат ВСУ и тяжелый гексакоптер в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в районе поселка Вильча. Накануне, 22 декабря, поселок перешел под контроль ВС РФ.

Кроме того, истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по позициям ВСУ в районе Вильчи. Удар был нанесен авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Операция в Гуляйполе

Артиллеристы ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ в Гуляйполе Запорожской области, сообщили в Минобороны. Воздушная разведка обнаружила группу солдат и опорные пункты ВСУ в городской застройке. Все цели были поражены.

Провал контратаки ВСУ

ВС РФ отразили украинскую контратаку в Сумской области, ВСУ отступили с потерями. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал «Северный ветер».

В сообщении отмечается, что ВСУ попытались контратаковать в Краснопольском районе с использованием бронетехники. ВСУ задействовали две штурмовые группы 119-й отдельной бригады территориальной обороны, однако попытка контратаки оказалась безуспешной.

Удар по штабу ВСУ

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Кривом Роге (Днепропетровская область) был нанесен удар по штабу ВСУ. Об этом пишут «Аргументы и факты». По словам Лебедева, после удара были госпитализированы украинские офицеры.

Продвижение ВС РФ

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил ТАСС, что большая часть села Кирово в ДНР перешла под контроль российских сил. Также Марочко заявил, что ВС РФ начали продвижение по устью реки Северский Донец к Белому Колодезю в Харьковской области.