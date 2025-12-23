Сообщения о сдаче украинских солдат в плен все чаще поступают с фронта, в том числе и из Сумской области. Как сообщает aif.ru, Герой России, генерал-майор Сергей Липовой объяснил причины участившихся случаев сдачи в плен, а также заявил, что ВС РФ смогут окружить Сумы на фоне деморализации ВСУ.

По словам Липового, одна из причин массовой сдачи в плен — крайне низкий моральный дух украинских солдат. Он отметил, что насильно мобилизованные военнослужащие абсолютно не мотивированы — они не видят смысла погибать за режим Владимира Зеленского, предпочитая сложить оружие и сохранить себе жизнь. Усугубляется ситуация жестокостью украинского командования.

«Командование ВСУ отслеживает случаи сдачи в плен. Как только они видят признаки, что их солдаты готовятся к переходу, по ним сразу наносится удар артиллерии. Командование уничтожает свой личный состав только для того, чтобы они не смогли перейти на российскую сторону», — заявил генерал.

Он добавил, что командование ВСУ боится, что попавшие в плен солдаты могут раскрыть ценную информацию о расположении подразделений и совершенных командирами военных преступлениях. Киев опасается, что мир узнает об их преступных приказах, в том числе по уничтожению собственных подчиненных.

Говоря о ситуации в Сумах, Липовой отметил, что город укреплен дополнительными оборонительными сооружениями из бетонированных долговременных огневых точек, траншей и подземных укрытий. Однако это не поможет ВСУ

«Если украинские военные деморализованы, то никакие инженерные сооружения не спасут город. Сумы в любом случае будут окружены. Боевикам, попавшим в котел, будет представлена возможность сдаться в ультимативной форме. В противном случае будет проводиться методическая зачистка и уничтожение всех очагов сопротивления», — заключил генерал.

Ранее сообщалось, что группа украинских военнослужащих в Грабовском показывала неприличные жесты оператору российского дронов. Когда в село вошли штурмовики российской армии, то солдаты ВСУ сдались в плен — боевики извинились за свое поведение и пообещали так больше не делать. 22 декабря Владимир Зеленский признал факт произошедшего.