Сбылось предупреждение Зеленского о массированных ударах

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по Украине в ночь на 23 декабря. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Украина под массированной атакой дронов и ракет. Под ударами "Шахедов" Киевская, Винницкая, Житомирская и Ровенская области», — сказано в публикации.

Отмечается, что целью налета могут стать объекты энергетики на западе Украины.

22 декабря президент Украины Владимир Зеленский предупредил о подготовке массированного удара по республике.

«Сегодня в ходе заседания военной ставки вопрос номер один был о защите наших городов, сел, особенно 23, 24, 25-го декабря», — отметил он.

Зеленский признал, что все электростанции Украины так или иначе подверглись массированным ударам ВС РФ. По его словам, каждый объект имеет повреждения.

ВСУ провалили попытку контратаки в Сумской области

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что российские войска наносят удары только по военным и околовоенным объектам на Украине.