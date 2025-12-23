Согласно проекту доклада Министерства обороны США (Пентагон), Китай дополнительно разместил в приграничном регионе более 100 межконтинентальных баллистических ракет. Об этом, как передаёт агентство Reuters, свидетельствуют данные американской разведки.

Развернутые ракеты относятся к твердотопливному мобильному комплексу DF-31. По информации источников, они размещены в трех ракетных шахтных полях на территории автономного района Китая Внутренняя Монголия. Ранее Пентагон уже сообщал о существовании этих объектов, но не раскрывал точного количества развёрнутых на них ракет.

В проекте документа также отмечается позиция Китая, который не демонстрирует готовности вступать в переговоры по контролю над вооружениями. Конкретные цели, для которых было произведено это развёртывание, в докладе не указаны.

Автономный район Внутренняя Монголия граничит с Монголией и Россией. Вся китайско-российская граница в этом районе проходит по территории Забайкальского края. В приграничной зоне, в городе Борзя, дислоцированы некоторые воинские подразделения ВС РФ.

Агентство Reuters уточняет, что озвученные данные содержатся в предварительной версии доклада Пентагона, который ещё может быть изменён перед окончательной отправкой в Конгресс США.