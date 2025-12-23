Российские военные отразили попытку контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации агентства, попытку контратаки в Краснопольском районе предприняли штурмовики 119-й бригады территориальной обороны ВСУ.

"Противник провел одну контратаку в Краснопольском районе с использованием бронетехники, успеха не имел", - поделился собеседник агентства.

Он добавил, что украинские бойцы отошли на исходные позиции с потерями.

В небе над Украиной заметили более сотни беспилотников

23 декабря посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что наблюдается существенный рост числа обстрелов со стороны.

11 декабря председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин оценил ущерб России от обстрелов Украины. По его словам, удары украинской стороны наносят серьезный урон не только на новых территориях, где проводится специальная военная операция, но и глубоко внутри России. Бастрыкин уточнил: ущерб, вызванный оружием украинских националистов, уже оценивается примерно в 600 млрд рублей.