Су-57 против авиации НАТО: западный эксперт объяснил ключевое отличие

Российский истребитель пятого поколения Су-57 создавался с особым акцентом на маневренность, что отличает его от многих западных машин. Обозреватель The National Interest Харрисон Касс отметил, что способность самолета выполнять сложные фигуры пилотажа производит сильное впечатление.

«Хотя малозаметность и датчики важны, наиболее заметной отличительной чертой Су-57 является его способность маневрировать под экстремальными углами атаки – навык, который часто вызывает большое удивление на международных авиашоу», – указал аналитик.

По его оценке, советская и затем российская доктрина воздушного боя исторически ориентировалась на сражения в пределах прямой видимости. В центре внимания находились мастерство летчика и кинематическое превосходство. Такой подход сформировался во времена холодной войны на фоне противостояния с авиацией НАТО. Конструкторы исходили из того, что ракеты могут подводить, а средства радиоэлектронной борьбы снижают эффективность датчиков, поэтому исход боя нередко решается на близкой дистанции. Подобная логика привела к появлению линейки высокоманевренных самолетов, среди которых Су-27, Су-30, Су-35 и Су-57.

Касс подчеркнул, что Су-57 оснащен двумя двигателями АЛ-41Ф1, обеспечивающими высокое соотношение тяги к массе даже при боевой нагрузке. Трехмерные сопла с управлением вектором тяги позволяют независимо контролировать тангаж, рысканье и крен, облегчая маневры после сваливания и быстрые изменения курса на малых скоростях. Благодаря этому самолет способен демонстрировать сложные элементы пилотажа, включая «Кобру Пугачева».

Маневренные качества дают Су-57 заметные преимущества в боевых условиях. При атаке они помогают оперативно выравнивать нос для пуска ракет и выполнять резкие маневры в последний момент. В обороне самолет способен занимать выгодное положение даже после сваливания, что повышает шансы на перехват угроз, включая приближающиеся ракеты.

Как добавил эксперт, с точки зрения доктрины Су-57 отражает меньшую, по сравнению с США, уверенность России в решающей роли боя за пределами прямой видимости. Конструкция самолета рассчитана на ситуации, когда малозаметность или сенсоры теряют актуальность и пилоту приходится полагаться на управление и летное мастерство для достижения результата, передает АБН24.

