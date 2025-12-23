Минобороны России захотели дать новое полномочие

Министерство обороны России захотели дать новое полномочие. Речь идет об обязанности выявлять военнослужащих с риском развития отклонений в поведении, это следует из проекта указа президента РФ Владимира Путина, передает ТАСС.

По данным агентства, документом устанавливается порядок выявления военных, у которых имеются психологические факторы риска развития отклонений в поведении, а также организация работы с такими военнослужащими.

Изменения, возможно, внесут в один из пунктов положения Минобороны, определяющий структуру и задачи ведомства.

Минобороны меняет правила призыва на военную службу

19 декабря Владимир Путин заявил, что обсудит с министерством обороны России и фондом "Защитники отечества" совершенствование системы профориентации ветеранов специальной военной операции (СВО).

Кроме того, глава российского государства заявил, что у героев СВО есть большой потенциал для работы на гражданской службе. Вместе с тем он подчеркнул, что государство должно поддерживать участников и ветеранов спецоперации, которые хотят реализовать себя на гражданской службе.