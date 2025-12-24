Названо число сбитых БПЛА над РФ ночью

Силы ПВО сбили за ночь над регионами России 172 украинских беспилотника.

Об этом сообщили в Минобороны страны.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

По данным ведомства, 110 БПЛА были уничтожены над территорией Брянской области, 20 — над территорией Белгородской области, 14 — над Калужской областью, 12 — над Тульской, шесть — над Орловской, четыре — над Московским регионом, в том числе два, летевшие на Москву, три — над территорией Липецкой области и по одному — над территориями Волгоградской, Курской и Смоленской областей.

Днём ранее беспилотник ВСУ был сбит на подлёте к Нововоронежу, где находится АЭС.

Кроме того, сообщалось, что в Херсонской области из-за удара ВСУ без света остались более 60 тыс. человек.